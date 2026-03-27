Овчинников — о первой тренировке в «Локо» Бабы Адаму: «Это Стрельцов в кубе!»
Экс-вратарь «Локомотива», «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем форварде сборной Ганы Бабе Адаму, который играл за многие российские клубы.
— В свое время все в «Локомотиве» обомлели от первой тренировки Лассана Диарра, его цирковых номеров. Помните, когда и вы были поражены чьей-то первой тренировкой?
— Я все-таки играл рядом с Деку, Жоау Пинту... Выдающиеся в индивидуальном плане футболисты. Но вспоминаю сейчас другое. В «Локомотив» пришел Баба Адаму из Ганы. Первая тренировка. Он не только меня поразил. Все остановились!
— Такое творил?
— Переговаривались: мы не то что золотые медали выиграем с этим футболистом. Лигу чемпионов! Как вам объяснить? Это Стрельцов в кубе! Хватал мяч, на широком шаге бежал, бил, обыгрывал, принимал на грудь... Тут же на огромной скорости возвращался в оборону — отрабатывал и там. Головой вообще феноменально.
— Что Семин?
— Юрий Павлович приподнялся: «Да, пожалуй, мы лет десять чемпионами будем, надо подписывать». Подписали. Прошла неделя, вернулись в Москву. Все, Баба Адаму — другой человек.
— Половины не осталось от того?
— Ноль!
— Объяснение?
— А потому что заключил контракт. Ну и все, зачем уже напрягаться? Игрок, одаренный от природы. Качества потрясающие. Но усилия-то нужно прилагать. Так и поехал по России — из «Локомотива» в «Москву», оттуда в «Крылья». Но вот эту первую тренировку я не забуду.
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