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27 марта, 00:40

Овчинников — о первой тренировке в «Локо» Бабы Адаму: «Это Стрельцов в кубе!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Баба Адаму.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-вратарь «Локомотива», «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем форварде сборной Ганы Бабе Адаму, который играл за многие российские клубы.

— В свое время все в «Локомотиве» обомлели от первой тренировки Лассана Диарра, его цирковых номеров. Помните, когда и вы были поражены чьей-то первой тренировкой?

— Я все-таки играл рядом с Деку, Жоау Пинту... Выдающиеся в индивидуальном плане футболисты. Но вспоминаю сейчас другое. В «Локомотив» пришел Баба Адаму из Ганы. Первая тренировка. Он не только меня поразил. Все остановились!

— Такое творил?

— Переговаривались: мы не то что золотые медали выиграем с этим футболистом. Лигу чемпионов! Как вам объяснить? Это Стрельцов в кубе! Хватал мяч, на широком шаге бежал, бил, обыгрывал, принимал на грудь... Тут же на огромной скорости возвращался в оборону — отрабатывал и там. Головой вообще феноменально.

— Что Семин?

— Юрий Павлович приподнялся: «Да, пожалуй, мы лет десять чемпионами будем, надо подписывать». Подписали. Прошла неделя, вернулись в Москву. Все, Баба Адаму — другой человек.

— Половины не осталось от того?

— Ноль!

— Объяснение?

— А потому что заключил контракт. Ну и все, зачем уже напрягаться? Игрок, одаренный от природы. Качества потрясающие. Но усилия-то нужно прилагать. Так и поехал по России — из «Локомотива» в «Москву», оттуда в «Крылья». Но вот эту первую тренировку я не забуду.

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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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