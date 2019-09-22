Сергей Матвеев: «После «Базеля» провели разговор с футболистами»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил настрой команды на матч 10-го тура чемпионата России против ЦСКА.

— Сложно после такого поражение, как от «Базеля», быстро переключиться, — рассказал тренер в интервью «Матч Премьер». — Но у нас была встреча с игроками, провели долгое время, нашли те моменты, которые помешали нам достичь результата в Лиге Европы. Надеемся, что исход встречи с ЦСКА будет другим.

Было ли руководство на встрече? Нет. Только тренеры и футболисты встречались.

Не приходится жаловаться на календарь: три сложных перелета подряд. Нам еще лететь на матч Кубка. Но так составлен календарь. Уже ничего не сделаешь.

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