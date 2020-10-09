Сергей Карасев заболел коронавирусом
Российский арбитр Сергей Карасев сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, болезнь проходит бессимптомно.
«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Голландией в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», — сказал Карасев РИА «Новости».
Ранее стало известно, что румынский арбитр Иштван Ковач назначен на матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Голландии 11 октября, который должна была судить бригада во главе с Карасевым. Игру в итоге обслужат Ковач в качестве главного рефери и лайнсмены Овидиу Артене и Валентин Аврам (оба — Румыния), резервным арбитром указан россиянин Сергей Иванов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://euro2020.ria.ru/20201009/karasev-kovid-1579073760.html