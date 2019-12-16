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Сергей Игнашевич: «Мы должны были строить все новые стадионы с раздвигающейся крышей»

03:33
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Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением об идее Андрее Аршавина вернуться к системе «весна-осень».

— Я считаю, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у нее тоже есть, — цитируют Игнашевича «Известия». — Другое дело, мы должны были строить все новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наше спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли.

Что касается второй лиги, то возможно дело не только в длительной паузе (около пяти месяцев команды не играют официальные матчи). В данном вопросе нужно разбираться очень глубоко.

Дополнительная информация

https://iz.ru/954520/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/stadiony-s-kryshami-stali-nashim-spaseniem

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