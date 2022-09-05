Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 22:42

Хусаинов о пенальти в матче «Торпедо» — «Ростов»: «Бабурин трижды сошел с линии, но мяч забит, поэтому перебивать не надо»

Хусаинов оценил судейство Бобровского в матче «Торпедо» — «Ростов»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» оценил судейство Яна Бобровского в матче 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).

«По поводу пенальти: эпизод идентичный тому, который был в матче «Динамо» — «Урал», только там не было назначения пенальти. Преимущество Бобровского, который судил сегодняшний матч, в том что после той игры уже был резонанс: то было чистейшее нарушение правил игры. Пенальти! Это очевидное нарушение, умысел игрока обороны нефутбольными методами лишить возможности ударить по воротам соперника. Вопрос возникает, зачем он это сделал», — сказал Хусаинов «СЭ».

Хусаинов также поделился мнением о дважды перебитом пенальти в концовке матча.

«Одна нога вратаря должна стоять на линии, до удара нельзя сходить. В первом случае он сошел с линии, Бобровский дает перебить. Во втором случае тоже дает перебить. В третьем случае Бабурин тоже сошел с линии, но мяч забит, поэтому перебивать не надо», — добавил Хусаинов.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. Главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить 11-метровый — вратарь Егор Бабурин отбил два удара, но с нарушением правил.

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Сергей Хусаинов
Ян Бобровский
15
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабурин — о пенальти в матче с «Ростовом»: «Да, я вышел из ворот»

Геркус: «Никогда в жизни не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости