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Судейство

5 сентября, 22:46

Геркус: «Никогда в жизни не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти»

Президент «Торпедо» Геркус ни разу не видел, чтобы пенальти перебивали два раза
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Геркус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Я никогда в жизни такого не встречал, чтобы два раза перебивали пенальти.

— Как можно охарактеризовать судейство?

— Мы затрудняемся. Мы смотрели пенальти, еще будем очень долго смотреть. Судье достаточно, а нам нет.

— Вы когда-нибудь видели такое? Это можно назвать убийством?

— Мы еще думаем, как назвать судейство.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Егор Бабурин и&nbsp;судья Ян&nbsp;Бобровский. Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил единственный гол в матче с «Торпедо» с пенальти. Главный арбитр игры Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».

Егор Бабурин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
Ян Бобровский
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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