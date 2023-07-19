Агент Щенникова заявил, что у игрока нет вариантов продолжения карьеры

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

«Пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры. Как только они появятся, мы сообщим», — цитирует Пушкина Sport24.

Летом у 32-летнего защитника завершился контракт с ЦСКА, за который он выступал на протяжении всей карьеры. В прошедшем сезоне Щенников провел 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.