Зазулин — о словах Морозова про непопадание «Зенита» в тройку: «Понятно, что в жизни может произойти все, но тут человек хайпует»

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин отреагировал на слова экс-тренера московского «Спартака» Геннадия Морозова по поводу того, что сине-бело-голубые не попадут в тройку призеров по итогам сезона в РПЛ.

«Я рад за него. Видимо, очень большой специалист! Вы сами верите, что «Зенит» в тройку не попадет? Чего обсуждать человека, который лепит горбатого. Понятно, что в жизни может произойти все, но тут человек хайпует. Не знаю, чего он хочет. Что «Спартак» чемпионом станет — это вообще отдельная история. Кто сильнее «Зенита»? Ну вот «Спартак» отыграл игрушку против «Зенита» на сборах со счетом 0:3. Что-то показал? Понятно, что это не показатель того, что будет в чемпионате, но после этого рассуждать о чемпионстве и что «Зенит» в тройку не попадет... Ой...

Понятно, у «Зенита» есть перестройка, кто-то уходит, кто-то приходит. Плюс Вендел будет в команде до конца сезона. Конечно, все может быть, не область фантастики. Еще в прошлом сезоне «Манчестер Сити» всех обыгрывал, а сейчас у Гвардиолы проблемы. Кто бы мог такое подумать? Понятно, что может быть все, но маловероятно», — заявил Зазулин корреспонденту Legalbet.