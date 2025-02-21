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21 февраля 2025, 03:42

Зазулин — о словах Морозова про непопадание «Зенита» в тройку: «Понятно, что в жизни может произойти все, но тут человек хайпует»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин отреагировал на слова экс-тренера московского «Спартака» Геннадия Морозова по поводу того, что сине-бело-голубые не попадут в тройку призеров по итогам сезона в РПЛ.

«Я рад за него. Видимо, очень большой специалист! Вы сами верите, что «Зенит» в тройку не попадет? Чего обсуждать человека, который лепит горбатого. Понятно, что в жизни может произойти все, но тут человек хайпует. Не знаю, чего он хочет. Что «Спартак» чемпионом станет — это вообще отдельная история. Кто сильнее «Зенита»? Ну вот «Спартак» отыграл игрушку против «Зенита» на сборах со счетом 0:3. Что-то показал? Понятно, что это не показатель того, что будет в чемпионате, но после этого рассуждать о чемпионстве и что «Зенит» в тройку не попадет... Ой...

Понятно, у «Зенита» есть перестройка, кто-то уходит, кто-то приходит. Плюс Вендел будет в команде до конца сезона. Конечно, все может быть, не область фантастики. Еще в прошлом сезоне «Манчестер Сити» всех обыгрывал, а сейчас у Гвардиолы проблемы. Кто бы мог такое подумать? Понятно, что может быть все, но маловероятно», — заявил Зазулин корреспонденту Legalbet.

Источник: Legalbet
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Геннадий Морозов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Игорь Зазулин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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