Булатов и его штаб продолжат работу в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов и его штаб продолжат работу в команде, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

54-летний специалист с начала апреля был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Магомеда Адиева.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев Советов». Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение», — написал Федорищев.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место в таблице РПЛ-2025/26.

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