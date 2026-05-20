Симонов избран председателем совета директоров «Крыльев Советов»

Максим Симонов стал новым председателем совета директоров «Крыльев Советов». Он был избран на заседании руководства клуба 20 мая.

30 апреля был утвержден состав совета директоров. В него вошли: Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Дмитрий Яковлев, Вячеслав Арбузов, Нериус Бараса, Тархан Джабраилов, Максим Симонов, Александр Милеев и Андрей Пашков.

Симонов ранее был директором клуба «Сызрань-2003», с 2020 года он возглавляет Федерацию футбола Самарской области. Также является председателем попечительского совета женской команды «Крылья Советов».

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