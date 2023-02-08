Белоголовцев — о нападающем «Спартака» Мелешине: «Такие ребята всегда бьются за клуб в кровь и до конца»

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал, что думает о нападающем московского клуба Павле Мелешине.

«Мне очень нравится игра Мелешина на предсезонном турнире, проходящем сейчас. Но давайте не забывать, что результаты там отличаются от того, что происходит в реальных играх чемпионата. Я не думаю, что Мелешин получит место в основном составе прямо сейчас. Я обратил на него внимание еще в прошлом сезоне. Он мне нравится тем, что это мальчик с абсолютным «ромбом в сердце». Папа ему позаимствовал «ромб», теперь у мальчика свой есть на груди, и это клево. Такие ребята всегда бьются за клуб в кровь и до конца. Это очень классно», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

Мелешин является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за клуб 30 августа 2022 года в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0). Его гол в этой встрече принес победу красно-белым.