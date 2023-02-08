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Непомнящий: «Я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает об отъезде российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Я и раньше говорил, что мне всегда очень жаль, когда от нас уходят молодые сильные игроки, в том числе Саша Головин в «Монако» и Леша Миранчук в «Аталанту». «Локомотив» так здорово провалился после отъезда своего лидера. Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. В составе французского клуба он провел 161 матч, в которых забил 21 мяч и сделал 32 голевые передачи.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. В августе 2022-го полузащитник перешел в «Торино» на правах аренды. На его счету 59 матчей в чемпионате Италии, десять голов и девять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-ya-protiv-togo-chtoby-nashi-igroki-pereezzhali-v-evropu-bylo-ochen-zhal-kogda-uekhali-golovin-i-miranchuk-226196/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Валерий Непомнящий
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