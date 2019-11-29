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Сергей Балахнин: «Уверен, все футболисты «Ростова» сохранят мотивацию»

04:42
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Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что разговоры о финансовом положении не повлияют на «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала».

— До зимнего перерыва осталось всего два тура, и мне кажется, за это время разговоры о финансовых трудностях никак не повлияют на «Ростов», — цитируют «Известия» Балахнина. — Уверен, все футболисты сохранят мотивацию и будут заряжены на максимальные результаты. Даже если кто-то собрался покидать команду, ему нужно доказывать свой уровень и обращать на себя внимание. А если футболисты собираются продолжать играть в «Ростове», тем более необходимо удерживать позиции.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/948516/sevastian-terletckii/dobavki-dziuba-forvard-obeshchaet-otvetit-fanatam-spartaka-na-pole

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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