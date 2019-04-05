Сергей Балахнин: "Ростов" сыграет с "Уфой" в не самое удачное время. Уфимцы на психологическом подъеме после смены главного тренера"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями перед матчем дончан в рамках 22-го тура российской премьер-лиги с "Уфой". По его мнению, его бывшему клубу будет очень непросто.

– Можно сказать, что "Ростов" сыграет с "Уфой" в не самое удачное время, – приводят "Известия" Балахнин. – Уфимцы на психологическом подъеме после смены главного тренера. Плюс им добавляет уверенности недавняя волевая ничья с ЦСКА. Так что "Ростову" будет очень непросто, тем более на выезде.

Матч "Ростов" - "Уфа" пройдет 7 апреля в Уфе. Начало - в 11:30 по московскому времени.

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