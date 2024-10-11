Игнатьев назвал игроков, которые обратили на себя внимание на старте РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выделил несколько игроков, которые обратили на себя внимание на старте РПЛ.

«Глушенков, Пеняев, Батраков, Обляков, ряд иностранных игроков. Все они хорошие игроки. Заслуживают внимание. Но разве всех перечислишь?» — приводит слова Игнатьева Vprognoze.ru.

На данный момент лидером чемпионата является «Краснодар», который не проиграл ни одного матча в чемпионате России. Команда набрала 27 очков и по дополнительным показателям опережает московский «Локомотив».