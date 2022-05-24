Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС

Сергей Анохин и Рохус Шох вышли из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС) в связи с переходом на новую работу, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в марте этого года Шох был избран на пост президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Казахстана. Анохин был назначен гендиректором одной из букмекерских компаний.

Сегодня, 24 мая, проходит заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.