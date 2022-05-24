Анохин объяснил, почему вышел из состава исполкома РФС

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал выход из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Регламент не позволяет мне совмещать должности директора букмекерской компании, члена исполкома и президента Федерации, любых общественных организаций которые могут повлиять на регламент и участников соревнований. Я могу быть только в согласовательных органах — попечительский совет. Поэтому я попрощался с исполкомом. Меня достойно проводили. Для меня это грустно, но впереди новая жизнь. Я точно буду помогать российскому футболу», — сказал Анохин.

Анохин был членом исполнительного комитета РФС с 2013 года.