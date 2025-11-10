Футбол
10 ноября, 11:50

Сергеев считает, что Тюкавин — лучший нападающий России прямо сейчас

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Считаю Костю лучшим нападающим России сейчас. По каким качествам? По всем», — сказал Сергеев «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Иван Сергеев
Константин Тюкавин
    • Нагорных: «Нужно возвращать пиво. В бокале на стадионе нет ничего страшного»

    Джурасович заявил о готовности отправиться в кругосветное путешествие вместе с Дзюбой и Конюховым
