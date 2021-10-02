Лещенко расстроен поражению «Динамо» в игре против «Крыльев Советов»
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» поражение московского «Динамо» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
«У «Динамо» совершенно не клеилась игра, в атаке ничего не получалось. Результат для меня ожидаемый. Я говорил, что будет ничья, но вот... «Крылья» хорошо бегут и открываются. Молодые, здоровые, сильные! Все-таки целый сезон играли этим составом, можно просто порадоваться за такую команду. Обидно ли? Ну, мало ли, обидно ли мне... Конечно, обидно. Я расстроен очень», — сказал Лещенко «СЭ».
Самарский клуб набрал 13 очков и поднялся на десятое место. У «Динамо» 19 очков и вторая позиция.
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