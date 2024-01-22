Сергеев надеется, что Медведев выйдет в финал Australian Open и верит в рекорд Овечкина в НХЛ
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих спортивных увлечениях.
«Смотрю большой теннис — сейчас идет Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — Всегда нравилось, как играл Федерер. Это большой мастер, никогда не выдавал эмоций, держал все в себе, только после победы мог показать их. Плюс дисциплина. К сожалению, он уже закончил карьеру, поэтому назову из наших Медведева — он один из самых сильных сейчас, а из европейских — Джоковича. Он — номер один. И выделю еще молодого испанца Алькараса. Говорят, что это — будущий Надаль. Он — уже вторая ракетка мира, давал конкуренцию Новаку. В матче за титул точно будут играть двое из этой тройки. Надеюсь, одним из финалистов окажется Медведев».
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом круге Australian Open-2024 одержал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1) и вышел в 1/4 финала турнира, в котором сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
Также форвард прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
«Взял с собой хоккейную книгу про Уэйна Гретцки. Чуть-чуть помню его карьеру, много читал о нем, и с этой книгой тоже хочется познакомиться, потому что это был великий игрок. Верюите, что Александр Овечкин побьет его рекорд по забитым шайбам в НХЛ, но это будет очень тяжело. У него много травм, сезон как-то не задался, но, думаю, «Вашингтон» сделает все для того, чтобы это произошло. И сам Гретцки в интервью говорил, что хотел бы, чтобы это сделал именно Овечкин», — отметил игрок сборной России по футболу.
На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 64 гола.
Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5