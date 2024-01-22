Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:14

Сергеев надеется, что Медведев выйдет в финал Australian Open и верит в рекорд Овечкина в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих спортивных увлечениях.

«Смотрю большой теннис — сейчас идет Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — Всегда нравилось, как играл Федерер. Это большой мастер, никогда не выдавал эмоций, держал все в себе, только после победы мог показать их. Плюс дисциплина. К сожалению, он уже закончил карьеру, поэтому назову из наших Медведева — он один из самых сильных сейчас, а из европейских — Джоковича. Он — номер один. И выделю еще молодого испанца Алькараса. Говорят, что это — будущий Надаль. Он — уже вторая ракетка мира, давал конкуренцию Новаку. В матче за титул точно будут играть двое из этой тройки. Надеюсь, одним из финалистов окажется Медведев».

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом круге Australian Open-2024 одержал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1) и вышел в 1/4 финала турнира, в котором сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Также форвард прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Взял с собой хоккейную книгу про Уэйна Гретцки. Чуть-чуть помню его карьеру, много читал о нем, и с этой книгой тоже хочется познакомиться, потому что это был великий игрок. Верюите, что Александр Овечкин побьет его рекорд по забитым шайбам в НХЛ, но это будет очень тяжело. У него много травм, сезон как-то не задался, но, думаю, «Вашингтон» сделает все для того, чтобы это произошло. И сам Гретцки в интервью говорил, что хотел бы, чтобы это сделал именно Овечкин», — отметил игрок сборной России по футболу.

На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 64 гола.

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Александр Овечкин
Иван Сергеев
Теннис
Футбол
Хоккей
ФК Зенит
Даниил Медведев
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Худший матч «Вашингтона» в новом году: Овечкин опять не забил, Кузнецов — уже в четвертом звене
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Гавриков о будущем рекорде Овечкина: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»
Овечкин прокомментировал хет-трик Оши в матче с «Сент-Луисом»
Овечкин догнал Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза считает, что Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике» в 2019 году

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Ноа» на сборах в Катаре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости