Барбоза считает, что Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике» в 2019 году

Португальский агент Пауло Барбоза рассказал, что думает об отказе Леонида Слуцкого возглавить «Бенфику» в 2019 году.

«Я думаю, что Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике». Леонид — талантливый тренер, который бы смог там работать и работать хорошо», — цитрует Барбозу Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, насколько руководители больших клубов терпимы к тренерам, чьи команды попадают в черную полосу.

«Все понимают, что в футболе провал — объективный фактор, но ведь есть и субъективные факторы. Если мы поставим хорошего тренера в команду, которая испытывает дисбаланс в составе, то вряд ли будет нужный результат. Далеко не всегда у тренера есть те футболисты, которые нужны ему для достижения результата. Надо смотреть за циклами работы», — добавил он.

Слуцкий в России возглавлял «Крылья Советов», «Москву», ЦСКА, вместе с которым трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и Суперкубок. Также он работал в клубе английского чемпионшипа «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». С 1 января 2024 года Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» из Китая.