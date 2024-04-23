Сербский футболист «Ахмата» рассказал, чего ему не хватает в России

Фланговый защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац в разговоре с «СЭ» рассказал, чего ему не хватает в России.

27-летний футболист пополнил состав грозненцев в феврале 2020 года на правах аренды из клуба «Чукарички». По окончании сезона-2019/20 команда РПЛ выкупила контракт серба за 500 тысяч евро.

«В России мне не хватает сербской еды. Скучаю по чевапчичам (сочные колбаски из мясного фарша, которые готовят на углях. — Прим. «СЭ») и плескавице (сочная рубленая котлета-гриль из свинины — Прим. «СЭ»)», — сказал Богосавац «СЭ».

В текущем сезоне Богасавац отыграл 26 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.