Сербский агент дал прогноз, где окажется Николич через пять лет

Сербский агент Деян Йоксимович 12 апреля в интервью «Рейтингу Букмекеров» дал прогноз, где через пять лет окажется главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

«Доказал ли Николич, что он сильнее Семина? Семин — это легенда клуба. Николич еще молодой, 41 год. Но я знаю, что через пять лет Николич станет главным тренером «Ювентуса». Я уверен в этом», — сказал Йоксимович.

«Локомотив» занимает третье место после 25 туров Тинькофф РПЛ с 46 очками, отставая на одно очко от «Спартака».