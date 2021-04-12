Сербский агент дал прогноз, где окажется Николич через пять лет
10:33
Сербский агент Деян Йоксимович 12 апреля в интервью «Рейтингу Букмекеров» дал прогноз, где через пять лет окажется главный тренер «Локомотива» Марко Николич.
«Доказал ли Николич, что он сильнее Семина? Семин — это легенда клуба. Николич еще молодой, 41 год. Но я знаю, что через пять лет Николич станет главным тренером «Ювентуса». Я уверен в этом», — сказал Йоксимович.
«Локомотив» занимает третье место после 25 туров Тинькофф РПЛ с 46 очками, отставая на одно очко от «Спартака».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/serbskij-agent-yaksimovich-cherez-pyat-let-nikolich-stanet-glavny-m-trenerom-yuventusa/
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...