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УЕФА поздравил бывшего форварда «Спартака» Луиза Адриану с днем рождения

10:44
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Официальный Twitter УЕФА 12 апреля поздравил с днем рождения бывшего форварда «Спартака» Луиза Адриану.

Сегодня бразильскому форварду, который сейчас выступает в «Палмейрасе», исполняется 34 года.

Адриану выступал в «Спартаке» два с половиной года, успв за это время стать чемпионом России-2017/18. В РПЛ бразильский форвард провел 59 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач.

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