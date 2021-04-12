УЕФА поздравил бывшего форварда «Спартака» Луиза Адриану с днем рождения

Официальный Twitter УЕФА 12 апреля поздравил с днем рождения бывшего форварда «Спартака» Луиза Адриану.

Сегодня бразильскому форварду, который сейчас выступает в «Палмейрасе», исполняется 34 года.

Адриану выступал в «Спартаке» два с половиной года, успв за это время стать чемпионом России-2017/18. В РПЛ бразильский форвард провел 59 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач.