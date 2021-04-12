УЕФА поздравил бывшего форварда «Спартака» Луиза Адриану с днем рождения
10:44
Официальный Twitter УЕФА 12 апреля поздравил с днем рождения бывшего форварда «Спартака» Луиза Адриану.
Сегодня бразильскому форварду, который сейчас выступает в «Палмейрасе», исполняется 34 года.
Адриану выступал в «Спартаке» два с половиной года, успв за это время стать чемпионом России-2017/18. В РПЛ бразильский форвард провел 59 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач.
?? Поздравляем с 34-летием экс-нападающего «Шахтера» и «Спартака» Луиса Адриано! ??@LuizAdriano9 | @FCShakhtar | @fcsm_official pic.twitter.com/xUKmOAs0JM— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 12, 2021
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