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Рондон — о матче с «Ротором»: «Они будут стараться «укусить» кого-угодно»

10:12
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Нападающий ЦСКА Хосе Рондон рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором».

«Ротор» просто так никому не отдаст очки: команда бьется за право остаться в премьер-лиге и будет стараться «укусить» кого-угодно. В этом матче мы должны быть единым целым, чтобы победить", — цитирует Рондона пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ротором». Начало — в 19.00 (мск).

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