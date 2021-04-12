Нападающий ЦСКА Хосе Рондон рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором».

«Ротор» просто так никому не отдаст очки: команда бьется за право остаться в премьер-лиге и будет стараться «укусить» кого-угодно. В этом матче мы должны быть единым целым, чтобы победить", — цитирует Рондона пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ротором». Начало — в 19.00 (мск).