Сенников: «Дзюба должен быть основным нападающим в «Локомотиве», Сулейманов пока не готов»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, кто должен выходить в стартовом составе железнодорожников на позиции форварда.

«Дзюба должен быть основным нападающим в «Локомотиве». Сулейманов только в перспективе готов выходить в старте, он пока не готов. Как показал матч с «Сочи», Тимур ничего не смог сделать, хотя он вышел в стартовом составе. Пока он себя лучше проявляет, когда выходит на замену. Сейчас Дзюбе не с кем конкурировать в команде», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт» .

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

На счету 24-летнего Сулейманова 5 забитых мячей и 1 голевой пас в 18 проведенных встречах за железнодорожников.