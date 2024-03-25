«Динамо» передаст все деньги от игры с «Ростовом» пострадавшим от теракта в «Крокусе»

«Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» в 22-м туре РПЛ пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы соберемся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены», — говорится в сообщении.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет 29 марта. Начало — в 19.30 мск.