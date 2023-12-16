Гранат назвал «Сочи» и «Ахмат» самым большим разочарованием первой части сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что считает «Сочи» и «Ахмат» главным разочарованием первой части сезона чемпионата России.

«Наверное, самое большое разочарование — «Сочи» и «Ахмат». Почему «Ахмат»? На каком месте они были в прошлом сезоне и на каком сейчас... Это вполне объективно. У команд есть еще половина сезона, чтобы исправить ситуацию. Что помешало «Ахмату»? И с Ташуевым пошло что-то не так. Не могу судить», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — на 16-м месте (11 очков).