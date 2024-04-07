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Сегодня, 14:32

Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников раскритиковал объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР.

«Вот эти объявления судьями по стадиону, что был фол или пенальти, но об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно! Если бы было подробное объяснение, конкретно, что произошло, то тогда бы стоило, но чтобы было понятно. Но нам же просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?! Это никому ненужная информация, можно было и не говорить. Информация нужна, когда объясняют, почему какое-то решение по, например, пенальти принято», — цитирует Сенникова Legalbet.

С 2024 года судьи матчей РПЛ и FONBET Кубка России начали объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Российский футбольный союз принимает участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
Кубок России
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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