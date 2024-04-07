На матче ЦСКА и «Факела» провели минуту молчания в память о погибших во время теракта в «Крокусе»

Перед матчем 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве

прошла минута молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Обе команды вышли на поле в специальных памятных футболках, посвященных происшествию в Красногорске.

Символический удар по мячу перед матчем нанесли начальник старших контролеров-распорядителей «ВЭБ Арены» Николай Подгурский и старший контролер-распорядитель Александр Логинский, которые принимали участие в спасении людей из «Крокус Сити Холла».

22 марта в подмосковном «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

После 22 туров армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда из Воронежа набрала 26 баллов и располагается на 11-й позиции в РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».