Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:55

Сенников — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Для всех это удачный трансфер»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте


Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о возможном трансфере защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Конечно, Тикнизян — один из лидеров команды. Он набрал хорошую форму, играя в защите, так что Галактионов стал ставить его ближе к атаке. Очень работоспособный. Сейчас он на пике форме. Если «Локомотив» устроит предложение «Зенита», то для сторон это станет удачной сделкой. Во всем мире топ-клубы перекупают игроков у более бедных команд. Естественно, «Локо» брал Тикнизяна с прицелом на перспективу. Но 10-12 млн евро за Наира — это хорошая сумма. Для всех это удачный трансфер», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы обсудить сумму за Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб просит за переход защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005539568_sennikov__o_tiknizyane_v_zenite_dlya_vseh_eto_udachnyiy_transfer
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Биография Жозе Моуринью: переводчик из Португалии стал величайшим тренером
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Деменко не считает возможный переход Тикнизяна в «Зенит» топ-трансфером
Афанасьев: «Чалову если и уходить из ЦСКА, то в европейский клуб, а не в «Зенит»
«Динамо» сменило главного босса и обыграло чемпиона Словакии в полусекретном матче
Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна»
Булыкин: «Если «Зенит» предлагает Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»
«Динамо» в товарищеском матче обыграло действующего чемпиона Словакии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Нидерландах считают, что Угальде усилит «Спартак»: «Очень талантливый молодой игрок

Газизов: «Мусаев — дагестанский игрок хорошего уровня, но переговоров по нему нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости