Газизов: «Мусаев — дагестанский игрок хорошего уровня, но переговоров по нему нет»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, планирует ли клуб взять полузащитника «Рубина» Леона Мусаева в аренду.

— Леон вам интересен?

— Он дагестанец, хорошего уровня футболист. Естественно, он интересен дагестанскому клубу. Но это ни о чем не говорит. Нам и некоторые сербы интересны. Работа идет, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

— Получается, вы в переговорах по Мусаеву?

— Переговоров нет.

Мусаев выступает за «Рубин» с 2021 года. Всего за казанскую команду 24-летний футболист провел 38 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Ранее полузащитник играл за первую и вторую команды «Зенита».