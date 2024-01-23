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Газизов: «Мусаев — дагестанский игрок хорошего уровня, но переговоров по нему нет»

Алина Савинова
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, планирует ли клуб взять полузащитника «Рубина» Леона Мусаева в аренду.

— Леон вам интересен?

— Он дагестанец, хорошего уровня футболист. Естественно, он интересен дагестанскому клубу. Но это ни о чем не говорит. Нам и некоторые сербы интересны. Работа идет, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

— Получается, вы в переговорах по Мусаеву?

— Переговоров нет.

Мусаев выступает за «Рубин» с 2021 года. Всего за казанскую команду 24-летний футболист провел 38 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Ранее полузащитник играл за первую и вторую команды «Зенита».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-musaev-horoshego-urovnya-dagestanskij-igrok-no-peregovorov-po-nemu-net/
Леон Мусаев
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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