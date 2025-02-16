Сенников: «Сперцяну стоит рассмотреть вариант с «Лидсом»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

— Сперцяну стоит рассмотреть вариант с «Лидсом», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт». — Поиграть в АПЛ — мечта любого футболиста. В «Лидсе» будут созданы все условия для футбола. Главное, чтобы сам Эдуард был готов пойти на понижение зарплаты.

— Сперцян будет футболистом основного состава в «Лидсе»?

— Эдуард — хороший футболист. Команда будет создаваться под АПЛ. В начале сезоне Сперцян может хорошо туда влиться. Скорости будут другие, но Эдуард адаптируется.

Ранее TEAMtalk сообщал, английский клуб хочет приобрести хавбека в летнее трансферное окно, если по итогам текущего сезона выйдет в АПЛ.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.