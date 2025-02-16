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Сенников: «Сперцяну стоит рассмотреть вариант с «Лидсом»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

— Сперцяну стоит рассмотреть вариант с «Лидсом», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт». — Поиграть в АПЛ — мечта любого футболиста. В «Лидсе» будут созданы все условия для футбола. Главное, чтобы сам Эдуард был готов пойти на понижение зарплаты.

— Сперцян будет футболистом основного состава в «Лидсе»?

— Эдуард — хороший футболист. Команда будет создаваться под АПЛ. В начале сезоне Сперцян может хорошо туда влиться. Скорости будут другие, но Эдуард адаптируется.

Ранее TEAMtalk сообщал, английский клуб хочет приобрести хавбека в летнее трансферное окно, если по итогам текущего сезона выйдет в АПЛ.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Сенников
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Лидс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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