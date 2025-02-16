Заварзин: «Угальде — топ-форвард для РПЛ, он фартовый парень»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Спартаку» надо побеждать в каждом матче. Угальде хорошо вписался в игру красно-белых. Непонятно, кто будет играть в основном составе, потому что клуб купил игрока за 20 млн евро. Если Манфред будет выходить в основном составе, то будет лучшим бомбардиром, он фартовый парень. К Угальде изначально относились скептически, но потом он разыгрался и выглядит прилично, несмотря на небольшой рост. Угальде — топ-форвард для РПЛ», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Угальде провел за красно-белых 22 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи. 22-летний форвард является лучшим бомбардиром. В «Спартак» он перешел из нидерландского «Твенте» в январе прошлого года за 13 миллионов евро.