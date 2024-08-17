Семшов: «Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу»
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.
— Как вы смотрите на историю вокруг Александра Соболева?
— Не знаю всей ситуации. Но «Спартаку» он еще мог бы принести пользу. Что будет в другом клубе — вопрос.
— Вы верите, что Соболев нужен такому «Зениту»?
— Может быть, до начала чемпионата был нужен. Сейчас, когда сезон уже идет, — вопрос. Как и то, хочет ли сам Соболев в «Зенит».
— Судя по всему, хочет. Но «Зенит» хорошо справляется и без него.
— Соболев уже адаптировался в «Спартаке», и, может быть, ему легче оставаться. Опять же, вопрос, хочет ли он сам переходить? Может быть, для того чтобы немного взбодрить карьеру... Думаю, в ближайшее время все решится.
— Вы понимаете, почему Соболев так ведет себя в этой ситуации?
— Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает.
— Неужели он не понимал, чем все это обернется?
— Мы не знаем всей сути. Это решение клуба и игрока. А мы можем только наблюдать, чем все закончится.
В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0