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Сегодня, 15:00

Семшов: «Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Как вы смотрите на историю вокруг Александра Соболева?

— Не знаю всей ситуации. Но «Спартаку» он еще мог бы принести пользу. Что будет в другом клубе — вопрос.

— Вы верите, что Соболев нужен такому «Зениту»?

— Может быть, до начала чемпионата был нужен. Сейчас, когда сезон уже идет, — вопрос. Как и то, хочет ли сам Соболев в «Зенит».

— Судя по всему, хочет. Но «Зенит» хорошо справляется и без него.

— Соболев уже адаптировался в «Спартаке», и, может быть, ему легче оставаться. Опять же, вопрос, хочет ли он сам переходить? Может быть, для того чтобы немного взбодрить карьеру... Думаю, в ближайшее время все решится.

— Вы понимаете, почему Соболев так ведет себя в этой ситуации?

— Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает.

— Неужели он не понимал, чем все это обернется?

— Мы не знаем всей сути. Это решение клуба и игрока. А мы можем только наблюдать, чем все закончится.

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Химки» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

В 5-м туре РПЛ установлен рекорд по числу двойных назначений судей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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Зенит

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Алексей Батраков

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Бителло

Динамо

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И К Ж
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Евгений Марков

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Динамо

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