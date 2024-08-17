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Сегодня, 15:00

«Химки» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Химки» и «Зенит» встретятся в матче РПЛ в воскресенье
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Химки» и «Зенит» встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет в подмосковном городе на «Арене Химки», начало — в 15:00 по московскому времени.

Матч «Химки» — «Зенит» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» (по подписке). Трансляция начнется за 10 минут до игры и также будет также доступна на сайте matchtv.ru )(на платной основе).

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

«Зенит» выиграл все четыре матча на старте сезона Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу. «Химки» набрали четыре очка в четырех турах.

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд, а «Химки» заняли первое место в первой лиге.

ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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