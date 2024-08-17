«Химки» и «Зенит» встретятся в матче РПЛ в воскресенье

«Химки» и «Зенит» встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет в подмосковном городе на «Арене Химки», начало — в 15:00 по московскому времени.

Матч «Химки» — «Зенит» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» (по подписке). Трансляция начнется за 10 минут до игры и также будет также доступна на сайте matchtv.ru )(на платной основе).

«Зенит» выиграл все четыре матча на старте сезона Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу. «Химки» набрали четыре очка в четырех турах.

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд, а «Химки» заняли первое место в первой лиге.