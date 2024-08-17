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Судейство

Сегодня, 15:10

В 5-м туре РПЛ установлен рекорд по числу двойных назначений судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Департамент судейства и инспектирования РФС установил рекорд по числу двойных назначений судей в чемпионате России. В 5-м туре их сразу семь.

При этом по-прежнему только в редких случаях обязанности АВАР доверяют помощникам арбитров. В этом туре такого не произошло.

По две игры у следующих судей

Сергей Цыганок: «Динамо» — «Крылья Советов» (АВАР), «Спартак» — «Факел» (АВАР)

Артем Любимов: «Ростов» — «Оренбург» (ВАР), «Краснодар» — «Пари НН» (АВАР)

Владимир Москалев: «Ростов» — «Оренбург» (АВАР), ЦСКА — «Локомотив» (ВАР)

Виталий Мешков: «Химки» — «Зенит» (ВАР), «Динамо» Мх — «Ахмат» (АВАР)

Василий Казарцев: ЦСКА — «Локомотив» (АВАР), «Акрон» — «Рубин» (ВАР)

Евгений Турбин: «Спартак» — «Факел» (ВАР), «Акрон» — «Рубин» (АВАР)

Кроме того, у Артура Федорова один матч в первой лиге в качестве судьи («Ротор» — «Балтика») и еще один — в роли ВАР («Динамо» Мх — «Ахмат»).

Удивительно, но в этот раз без двойных назначений остался Андрей Фисенко, который обычно обслуживал по две игры как ВАР и АВАР.

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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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