ЦСКА — «Краснодар»: команды не забили голов в первом тайме

ЦСКА и «Краснодар» не открыли счет в первом тайме матча 28-го тура чемпионата России — 0:0.

В первом игровом отрезке «быки» нанесли один удар в створ ворот соперника, на счету армейцев ни одного удара в створ.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».