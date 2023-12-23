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Семшов: «Тренируясь с более сильными футболистами, Мусаев будет прогрессировать в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«Мусаев — достаточно настырный форвард таранного типа, любит вступать в борьбу. Неслучайно такой трансфер произошел, раз по Чалову пошли разговоры о его переезде в Европу. Мусаева подписали на всякий случай, если Федор покинет ЦСКА. Тамерлан — воспитанник армейцев, вернулся в родной клуб. Для него это плюс.

Наверное, в ЦСКА следили за игрой Тамерлана в «Балтике». В прошлом году Мусаев хорошо выступал в Первой лиге. Тренируясь с более сильными футболистами, Тамерлан будет прогрессировать в ЦСКА», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

В этом сезоне Мусаев сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-musaev-budet-progressirovat-v-tsska-ego-podpisali-na-sluchaj-uhoda-chalova/
Игорь Семшов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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