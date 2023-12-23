Булыкин — о переходе Мусаева в ЦСКА: «Это безусловно хороший трансфер»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«Чем больше футболистов, тем лучше. Отсюда конкуренция на тренировках и в играх, плюс длинная скамейка. Это безусловно хороший трансфер. Как решит руководство с Заболотным, это уже лучше узнать у него», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.