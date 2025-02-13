Семшов: «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением об усилении «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Этой зимой московский клуб приобрел трех игроков. Из ЦСКА за 1,2 миллиона евро (данные Transfermarkt) пришел вратарь Илья Помазун, из АЕК — форвард Ливай Гарсия, за которого заплатили 18,7 миллиона, сделав самым дорогим новичком в истории красно-белых, из «Ривер Плейт» — полузащитник Пабло Солари за 10 миллионов евро.

«Спартак» бросил вызов «Зениту»? Не то что вызов. У красно-белых хорошая возможность побороться за золото в этом сезоне. Для этого нужны качественные футболисты, которые могут и со скамейки выйти, и начать матч в старте. Весенняя часть покажет, насколько эти траты были оправданы. Но команда укрепляется. Думаю, что «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство», — сказал Семшов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 2 балла.