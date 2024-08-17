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Сегодня, 13:45

Семшов назвал «Динамо» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал, кого видит конкурентом «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

— Кто в этом сезоне может попытаться составить конкуренцию в борьбе за золото?

— Однозначно — «Динамо». Сейчас у них небольшие проблемы из-за того, что некоторые футболисты играли на Кубке Америки. Но по стабильности состава команда Лички может составить конкуренцию «Зениту». Футбол — такая вещь, что сегодня команда сыграла неудачно, а завтра хорошо и находится в топе.

— То есть вы видите «Динамо» реальным конкурентом «Зенита»?

— В прошлом году «Динамо» обыграло «Зенит» дважды, сейчас проиграли. Но текущая разница в три очка — не то преимущество, которое не отыгрывается.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. «Динамо» с девятью очками находится на втором месте.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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