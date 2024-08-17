Семшов — о Глушенкове: «Пока прет и фортуна к тебе лицом, нужно за нее цепляться»
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
— Вас удивляет прогресс Глушенкова?
— Наверное, нет, потому что последний год в «Локомотиве» он провел очень хорошо. Помню его по совместной работе в «Химках», когда он пришел из «Спартака» после травмы. Тогда набирал форму, но качественно выступал за «Химки» и помогал команде набирать очки. Ближе к концу сезона, когда уже был в кондициях, играл постоянно. Потом был переезд в Самару и уверенность в своей игровой форме, следом — трансфер в «Локомотив», где он стал одним из лидеров. А сейчас в «Зените» есть футболисты, с кем можно играть и кто его хорошо понимает. Глушенков нашел с ними общий язык на поле.
— Каков характер у Глушенкова? Многие считают его дерзким и самовлюбленным.
— Тогда он таким не был. Конечно, человек может поменяться, когда чувствует себя уверенно на поле, когда о нем пишут и говорят. Но я думаю, что характер надо показывать на поле. Понятно, что некоторые любят общаться с журналистами, но следует быть осторожным, потому что нельзя дразнить людей.
— Прошлый сезон показал, что Максим — хороший ассистент, а сейчас он забивает в каждом матче...
— Игрок атакующей линии должен и забивать, и отдавать. Тогда ты будешь на виду, о тебе будут говорить. Глушенков сейчас играет правильно: когда нужно отдать — отдает, когда нужно взять игру на себя — берет инициативу в свои руки.
— У него какое-то сумасшедшее голевое чутье.
— Пока прет и фортуна к тебе лицом, нужно за нее цепляться, доказывать на тренировках и подтверждать класс в играх.
24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.
Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0