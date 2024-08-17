В новом контракте Майсторовича с «Динамо» нет опции выкупа для клубов РПЛ

По данным «СЭ», в новом контракте защитника «Динамо» Милана Майсторовича не предусмотрена опция выкупа для клубов РПЛ.

Такая опция в соглшаении прописана только для клубов из Европы.

Майсторович присоединился к «Динамо» в январе 2023 года. 16 августа 2024-го 19-летний футболист продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2028/29.

В сезоне-2024/25 защитник сыграл за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.