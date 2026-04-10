Семин высоко оценил работу Семака в «Зените»

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».

— О Мусаеве вы сказали, а как вам работа Сергея Семака?

— Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят: мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных игроков, чтобы они играли в один футбол. Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили — и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, — хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

С мая 2018 года Семак возглавляет «Зенит». Его контракт рассчитан до лета 2030 года.