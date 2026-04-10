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Семин высоко оценил работу Семака в «Зените»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».

— О Мусаеве вы сказали, а как вам работа Сергея Семака?

— Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят: мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных игроков, чтобы они играли в один футбол. Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили — и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, — хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

Юрий Семин: вторая часть интервью тренера&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче Зенит&nbsp;&mdash; Краснодар, Батракове, Кисляке, Головине и&nbsp;сборной России.«По игре больше всех нравится «Краснодар». Но фаворит матча лидеров — «Зенит». Интервью с Юрием Семиным

С мая 2018 года Семак возглавляет «Зенит». Его контракт рассчитан до лета 2030 года.

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Сергей Семак
Юрий Семин
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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