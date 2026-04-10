Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Семин: «Талалаев работает на пятерку. Но его наказание за ЦСКА — еще мягкое»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

— Поразила ли вас в этом сезоне «Балтика», и думаете ли вы, что она может и третье место занять?

— «Балтика» сильна духом и физически хорошо подготовлена. Наконец в ней неожиданно обнаружился топ-игрок в лице нападающего Хиля. Футболист очень хорошего уровня для нашей лиги! Мне кажется, калининградцы его взяли совсем недорого.

Думаю, «Балтика» еще попортит нервы многим. И ее бронза — возможна. А почему нет? Посмотрите, какие осечки делают и «Локомотив», и ЦСКА. Калининградцы же идут ровно. На их месте надо бы замахнуться на третью позицию.

— Как вам работа Андрея Талалаева и его нашумевший поступок в концовке матча с ЦСКА, стоивший тренеру четырехматчевой дисквалификации?

— Его работа — на пятерку. Из команды, которая в прошлом сезоне играла в Первой лиге, с самого низа, он построил крепкий и стабильный коллектив верхней части таблицы РПЛ. Талалаев — хороший психолог для игроков, знает, к кому какой подход найти и на какую персональную «кнопку» нажать у каждого из них. У него, как я понимаю, есть возможность самому принимать решения — кого брать в команду, кого не брать.

— У них со спортивным директором взаимное право вето. И Талалаев, и Армен Маргарян вправе заблокировать ту или иную кандидатуру, а игрок берется только при согласии обоих.

— В любом случае это означает, что за его спиной никого в команду не приведут и перед фактом его не поставят. Это важный фактор для работы сегодняшнего тренера. Что же касается другой его стороны, то его последняя невыдержанность — неправильна. Такого он не имеет права делать. И наказание, считаю, еще мягкое.

Люди, которые смотрят футбол, не хотят агрессии. Они хотят, чтобы агрессия была на поле, а не за ее пределами. Там они хотят доброты, уважительного общения тренеров как до, так и после матча. Закончился матч — закончилась и агрессия. Те же Бесков, Лобановский, Иванов были в разных отношениях, но никогда не видел и не слышал, чтобы они друг на друга так нападали, допускали такие проявления: такого не бывало. Это плохая история, и ему нужно поправлять это.

— Вы тоже тренер очень эмоциональный. Представить себя выбивающим мяч на трибуну за 30 секунд до конца не можете ни при каких обстоятельствах?

— Нет. Я эмоциональный, но такого себе не мог позволить. Когда мы играли, например, с Газзаевым, с его ЦСКА, у нас бывали всякие ситуации, но они никогда не выходили за какую-то грань. Иной раз, когда мы были сильно обижены друг на друга, все-таки находили силы оставлять это внутри себя — и уже на следующий день могли общаться. И остались друзьями. Как и с Олегом Романцевым. Разве с ним мог быть такой конфликт?

— Талалаев сможет работать с российскими топ-клубами?

— А почему нет? Но пусть он сначала завершит с хорошим результатом этот сезон с «Балтикой». Чтобы были основания пригласить его в такую команду.

Юрий Семин: вторая часть интервью тренера&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче Зенит&nbsp;&mdash; Краснодар, Батракове, Кисляке, Головине и&nbsp;сборной России.«По игре больше всех нравится «Краснодар». Но фаворит матча лидеров — «Зенит». Интервью с Юрием Семиным

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Талалаев
Юрий Семин
ФК Балтика
Читайте также
Плющенко назвал себя человеком мира. И заявил, что продолжит жить в России с сыном, выступающим за Азербайджан
Крутой камбэк «Ливерпуля», хет-трик Фодена и рикошеты против Хайкина в сумасшедшей игре в Неаполе
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семин высоко оценил работу Семака в «Зените»

Ротенберг поддержал Гусева: «Он замечательный человек и боец. Будет биться до конца!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости