Семин: «Талалаев работает на пятерку. Но его наказание за ЦСКА — еще мягкое»

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

— Поразила ли вас в этом сезоне «Балтика», и думаете ли вы, что она может и третье место занять?

— «Балтика» сильна духом и физически хорошо подготовлена. Наконец в ней неожиданно обнаружился топ-игрок в лице нападающего Хиля. Футболист очень хорошего уровня для нашей лиги! Мне кажется, калининградцы его взяли совсем недорого.

Думаю, «Балтика» еще попортит нервы многим. И ее бронза — возможна. А почему нет? Посмотрите, какие осечки делают и «Локомотив», и ЦСКА. Калининградцы же идут ровно. На их месте надо бы замахнуться на третью позицию.

— Как вам работа Андрея Талалаева и его нашумевший поступок в концовке матча с ЦСКА, стоивший тренеру четырехматчевой дисквалификации?

— Его работа — на пятерку. Из команды, которая в прошлом сезоне играла в Первой лиге, с самого низа, он построил крепкий и стабильный коллектив верхней части таблицы РПЛ. Талалаев — хороший психолог для игроков, знает, к кому какой подход найти и на какую персональную «кнопку» нажать у каждого из них. У него, как я понимаю, есть возможность самому принимать решения — кого брать в команду, кого не брать.

— У них со спортивным директором взаимное право вето. И Талалаев, и Армен Маргарян вправе заблокировать ту или иную кандидатуру, а игрок берется только при согласии обоих.

— В любом случае это означает, что за его спиной никого в команду не приведут и перед фактом его не поставят. Это важный фактор для работы сегодняшнего тренера. Что же касается другой его стороны, то его последняя невыдержанность — неправильна. Такого он не имеет права делать. И наказание, считаю, еще мягкое.

Люди, которые смотрят футбол, не хотят агрессии. Они хотят, чтобы агрессия была на поле, а не за ее пределами. Там они хотят доброты, уважительного общения тренеров как до, так и после матча. Закончился матч — закончилась и агрессия. Те же Бесков, Лобановский, Иванов были в разных отношениях, но никогда не видел и не слышал, чтобы они друг на друга так нападали, допускали такие проявления: такого не бывало. Это плохая история, и ему нужно поправлять это.

— Вы тоже тренер очень эмоциональный. Представить себя выбивающим мяч на трибуну за 30 секунд до конца не можете ни при каких обстоятельствах?

— Нет. Я эмоциональный, но такого себе не мог позволить. Когда мы играли, например, с Газзаевым, с его ЦСКА, у нас бывали всякие ситуации, но они никогда не выходили за какую-то грань. Иной раз, когда мы были сильно обижены друг на друга, все-таки находили силы оставлять это внутри себя — и уже на следующий день могли общаться. И остались друзьями. Как и с Олегом Романцевым. Разве с ним мог быть такой конфликт?

— Талалаев сможет работать с российскими топ-клубами?

— А почему нет? Но пусть он сначала завершит с хорошим результатом этот сезон с «Балтикой». Чтобы были основания пригласить его в такую команду.