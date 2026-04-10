Семин: «Талалаев работает на пятерку. Но его наказание за ЦСКА — еще мягкое»
Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.
— Поразила ли вас в этом сезоне «Балтика», и думаете ли вы, что она может и третье место занять?
— «Балтика» сильна духом и физически хорошо подготовлена. Наконец в ней неожиданно обнаружился топ-игрок в лице нападающего Хиля. Футболист очень хорошего уровня для нашей лиги! Мне кажется, калининградцы его взяли совсем недорого.
Думаю, «Балтика» еще попортит нервы многим. И ее бронза — возможна. А почему нет? Посмотрите, какие осечки делают и «Локомотив», и ЦСКА. Калининградцы же идут ровно. На их месте надо бы замахнуться на третью позицию.
— Как вам работа Андрея Талалаева и его нашумевший поступок в концовке матча с ЦСКА, стоивший тренеру четырехматчевой дисквалификации?
— Его работа — на пятерку. Из команды, которая в прошлом сезоне играла в Первой лиге, с самого низа, он построил крепкий и стабильный коллектив верхней части таблицы РПЛ. Талалаев — хороший психолог для игроков, знает, к кому какой подход найти и на какую персональную «кнопку» нажать у каждого из них. У него, как я понимаю, есть возможность самому принимать решения — кого брать в команду, кого не брать.
— У них со спортивным директором взаимное право вето. И Талалаев, и Армен Маргарян вправе заблокировать ту или иную кандидатуру, а игрок берется только при согласии обоих.
— В любом случае это означает, что за его спиной никого в команду не приведут и перед фактом его не поставят. Это важный фактор для работы сегодняшнего тренера. Что же касается другой его стороны, то его последняя невыдержанность — неправильна. Такого он не имеет права делать. И наказание, считаю, еще мягкое.
Люди, которые смотрят футбол, не хотят агрессии. Они хотят, чтобы агрессия была на поле, а не за ее пределами. Там они хотят доброты, уважительного общения тренеров как до, так и после матча. Закончился матч — закончилась и агрессия. Те же Бесков, Лобановский, Иванов были в разных отношениях, но никогда не видел и не слышал, чтобы они друг на друга так нападали, допускали такие проявления: такого не бывало. Это плохая история, и ему нужно поправлять это.
— Вы тоже тренер очень эмоциональный. Представить себя выбивающим мяч на трибуну за 30 секунд до конца не можете ни при каких обстоятельствах?
— Нет. Я эмоциональный, но такого себе не мог позволить. Когда мы играли, например, с Газзаевым, с его ЦСКА, у нас бывали всякие ситуации, но они никогда не выходили за какую-то грань. Иной раз, когда мы были сильно обижены друг на друга, все-таки находили силы оставлять это внутри себя — и уже на следующий день могли общаться. И остались друзьями. Как и с Олегом Романцевым. Разве с ним мог быть такой конфликт?
— Талалаев сможет работать с российскими топ-клубами?
— А почему нет? Но пусть он сначала завершит с хорошим результатом этот сезон с «Балтикой». Чтобы были основания пригласить его в такую команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1