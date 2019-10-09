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Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»

14:33
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (2:1).

— В ходе встречи начальник «Локомотива» Станислав Сухина, главный тренер железнодорожников Юрий Семин и главный тренер туляков Игорь Черевченко покидали пределы технической зоны. Семин оштраован на 30 тысяч, так как это максимальный штраф по данному нарушению, а у него это уже не первое нарушение. Сухина и Черевченко покинули техническую зону впервые в сезоне и получили штрафы по 10 тысяч рублей каждый. (Иван Торопцев)

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