Семин считает небольшими шансы «Спартака» на чемпионство: «В футболе чудеса бывают»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Ничего удивительного в победе «Динамо» не вижу. В Махачкале работают опытные люди, которые хорошо знают футбол: и Гаджиев и Биджиев. Президент махачкалинцев — самый квалифицированный в лиге. Поэтому и успехи такие. Ни одной команде не бывает с ними просто. Шансы «Спартака» на чемпионство близятся к нулю? Они небольшие, но им надо продолжать бороться. В футболе всякие чудеса бывают. Команды из низа таблицы преподносят сюрпризы», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице.