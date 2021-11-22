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Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития

13:13
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Руководство Тинькофф РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития, сообщает Telegram-канал лиги.

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц презентовал проект на Общем собрании.

В число первостепенных направлений концепции вошли:

— детальная разработка стратегии развития РПЛ;

— поддержка клубов в кризисных условиях;
— работа с основным вещателем РПЛ;

— цифровизация внутренних процессов лиги;
— привлечение новой аудитории;
— работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнеров и СМИ;

— модернизация модели управления РПЛ;

— развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.

«Главная цель концепции — становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнеров, так и зарубежных футболистов.

Согласно проекту на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», — сообщает пресс-служба лиги.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/2768

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Карен Саркисян все материалы автора

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