Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития
Руководство Тинькофф РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития, сообщает Telegram-канал лиги.
Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц презентовал проект на Общем собрании.
В число первостепенных направлений концепции вошли:
— детальная разработка стратегии развития РПЛ;
— поддержка клубов в кризисных условиях;
— работа с основным вещателем РПЛ;
— цифровизация внутренних процессов лиги;
— привлечение новой аудитории;
— работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнеров и СМИ;
— модернизация модели управления РПЛ;
— развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.
«Главная цель концепции — становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнеров, так и зарубежных футболистов.
Согласно проекту на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», — сообщает пресс-служба лиги.
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