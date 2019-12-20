«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» Семин ответил Губерниеву

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем Instagram сравнил с «говорящим попугаем» известного комментатора и ведущего Дмитрия Губерниева.

18 декабря Семин был признан лучшим тренером года в России по версии Федерации спортивных журналистов страны. Губерниев назвал голосовавших «серебряными оленями».

«Юрий Семин — тренер года в России? — написал Губерниев в Telegram. — По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали».

На что Семин ответил Губерниеву в Instagram: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

В 2019-м «Локомотив» под руководством Семина стал обладателем Кубка России и занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

Семин — тренер года по версии спортивных журналистов, сборная пляжников — команда года